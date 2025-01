英特爾晶圓代工添新客戶 美國國防部RAMP-C擬採用18A技術

‌



該計畫隸屬於美國國防部研究與工程副部長辦公室 (Office of the Under Secretary of Defense for Research and Engineering,OUSD R&E) 的 Trusted & Assured Microelectronics(T&AM) 計畫。RAMP-C 計畫經 S²MARTS OTA(Strategic & Spectrum Missions Advanced Resilient Trusted Systems Other Transaction Authority) 授予。