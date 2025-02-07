十年來最糟開局！川普政策搖擺不定 美1月併購交易數量暴跌近30%

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-07 14:50

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最新數據顯示，美國併購交易 (M&A) 市場因川普政策搖擺不定而遭遇十年來最糟開年表現，華爾街高層指出，貿易和經濟政策不確定性導致併購交易突然降溫。

根據 LSEG 數據，美國今年 1 月併購交易數量年減近三成至 873 件，創 2015 年來新低，以美元計算的交易活動較一年前也下降 18%。

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交易員表示，M&A 活動減少反映人們對美國新總統經貿政策的擔憂，這在一定程度上削弱了華爾街在去年 11 月川普當選後的熱情。

精品顧問業者 SSW 合夥人 Antonio Weiss 說：「政策極不穩定。無論你如何看待前任政府政策，它都為市場提供穩定可測背景，取而代之的則是反覆無常的政策，在所謂的親商政策和貿易爭端、孤立主義以及籠罩利率前景的通膨政策之間搖擺不定。」

律師事務所 Sullivan & Cromwell 合夥人 Frank Aquila 表示，川普打算對墨西哥和加拿大等重要貿易夥伴徵收高額關稅，可能對經濟造成衝擊，再加上川普的民粹主義政策恐阻礙新協議批准，這些也對 M&A 市場短期人氣。「我仍認為今年將是併購榮景的一年，但商業熱情是脆弱的，很容易受到動搖。」

黑石集團總裁 Jon Gray 則指出，聯準會 (Fed) 官員近幾週發出的信號喊市，將在較長時間內維持高利率，這也導致去年第四季併購活動「略有放緩」，但黑石集團仍表示，隨著部分波動性逐漸消退，今年 M&A 交易活動將會增加。

一位匿名銀行家表示：「企業執行長們已經從充滿活力轉變為謹慎樂觀，因為存在太多混亂和不確定性。」

一位不願透露姓名的高級顧問也說，自川普展開新的總統任期以來，出現了「動盪和看似漫無目的的聲明」，其中包括「整場關稅糾紛」。

在上月初美國最大核能業者星座能源 (Constellation Energy) 以 270 億美元收購發電廠營運商 Calpine 後，專注於能源領域的銀行家預計將會迎來又一波交易潮，但銀行家們認為，川普在關稅、放鬆管制和降低能源價格上的一系列承諾讓客戶感到不安，即便是那些熱情支持他的化石燃料政策的客戶。

能源諮詢公司 Enverus 分析師 Andrew Dittmar 說：「不確定性無疑會增加市場波動，對併購來說是一個阻力。買家和賣家的前景差距越大，達成交易就越困難。」

一位專門從事能源交易的銀行家指出，再生能源領域的 M&A 交易受到的打擊尤其嚴重。「綠能投資遭受重創，因為有人說他不喜歡風車，並撤銷風能許可證。大型基礎設施基金不可能願意承諾多年項目。」

隨著川普重返白宮宣揚其親商政策，華爾街銀行家們近幾個月也一直在大幅談論 IPO 激增前景，但除了一系列規模較小的生技股 IPO 案外，今年開局較為緩慢，而最令人震驚的是，上月掛牌上市的美國天然氣出口商 Venture Global。

市場普遍認為，Venture Global 是一宗重大上市案，將為今年 IPO 活動定下基調，但其股權價值定價為 680 億美元，比最初目標價少了 40%。該公司股價自上市以來已下跌五分之一。

此外，地緣政治問題正成為另一個不利因素。中國 DeepSeek 的出現近幾周撼動股市，削弱部分投資人冒險投資新股的興趣。