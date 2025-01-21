誰想買英特爾？馬斯克被點名

鉅亨網新聞中心 2025-01-21 11:30

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據科技新聞網站 SemiAccurate 上周五（17 日）報導，「幾乎可以肯定」，有一家公司有興趣收購英特爾 (INTC-US) ，但 SemiAccurate 未透露具體是哪家公司。

SemiAccurate 指出，看到一家具實力的公司發出郵件，內容涉及有意收購整個英特爾，不是部分收購。

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SemiAccurate 沒提誰是神秘收購方，但出人意外的是，這個神秘收購方並非前執行長季辛格（Pat Gelsinger）離職後媒體曾報導過的公司，也沒有公開表示過興趣。

SemiAccurate 大約兩個月前就取得這封電子郵件，但直到最近這項消息才獲知情高層人士證實，SemiAccurate 對這項計畫準確性的信心，超過九成。

SemiAccurate 投下這枚震撼彈後，市場旋即出現各種猜測。SemiAnalysis 分析師帕特爾（Dylan Patel）在社群平台 X 爆料，馬斯克、高通 (QCOM-US) 及格芯的噴射機，最近都出現在美國總統川普的海湖莊園，暗示有意收購英特爾的就是他們。

據《Business Insider》報導，花旗也點名馬斯克是英特爾潛在買家，但不看好馬斯克能拯救英特爾。

花旗分析師丹納利（Christopher Danely）在報告中說：「我們認為英特爾的下場很慘，除非英特爾能聘請讓該公司退出商業晶圓代工事業的執行長。」