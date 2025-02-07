日元本周強漲2% 日本央行鷹派立場可能愈來愈硬

鉅亨網編輯林羿君 2025-02-07 16:00

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日元兌美元匯率已連四周升值，本周更是強漲 2%，可望創 4 個月以來最大單周漲幅，加上日本 12 月家庭支出遠優於預期，支持日本央行進一步升息。

受到川普關稅威脅影響，日元周一 (3 日) 展現避險吸引力走強；周三日本薪資增幅創近 30 年來新高，再度推升日元；週四日本央行鷹派官員表示應該將利率提升至 1%，進一步助長日元升勢。

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日元兌美元匯率周五 (7 日) 一度上漲 0.3% 至 150.96，為 12 月 10 日以來的最高價位，隨後略跌回跌至 151.53。本週以來，日元累計上漲超過 2%，有望創下自去年 11 月底以來的最大單週漲幅。

巴克萊銀行倫敦 G10 外匯交易聯席主管 Jerry Minier 表示，日本央行官員在利率政策上的更多鷹派言論，點燃了市場對做多日元交易的熱情。

本週日本的經濟數據意外強勁，引發人們猜測日本央行升息的速度可能比交易員先前預期的更快、幅度更大。

交易員已大幅提高對日本央行再次升息的押注。隔夜指數掉期 (OIS) 顯示，7 月前升息的機率達 80%，9 月前幾乎確定將再度升息，這對日元構成利多因素。

一些策略師表示，即使日元兌美元升值至 150 以上，其進一步的上漲空間也可能有限。預計日本散戶對海外股票的熱情以及該國負實際利率將繼續對日元造成壓力。