債務持續上升 IMF警告日本必須立即削減赤字

鉅亨網編輯林羿君 2025-02-07 13:22

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國際貨幣基金組織 (IMF) 警告，隨著天災風險加劇和社會保障成本持續上漲，日本有必要開始制定明確計劃和政策，開始降低赤字，改善財政狀況。

IMF 日本事務負責人 Nada Choueiri 週四在東京接受採訪時表示，日本目前應對衝擊的空間有限，現在需要規劃如何找到空間來滿足財政支出需求，並且不會增加赤字。

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在 IMF 提出警告之際，日本正加大支出，以滿足從加強國防到提高出生率等一系列需求。同時，由於日本央行去年升息，其融資成本也緩慢上升。日本的公共債務負擔成為已開發國家中最高。

IMF 周五 (7 日) 發布的報告中指出，鑑於首相石破茂領導的少數政府面臨的政治壓力，因此日本政府的赤字正面「很大」的擴增風險。IMF 預測，到 2025 年，日本基本赤字將略微擴大至國內生產毛額 (GDP) 的 2.2%，而去年此一占比為 2.1%。

日本財政部上個月估計，若年度 GDP 為 3%，加上通膨是 2%，到了 2028 財年，日本的債務償還成本將比 2025 財年大增 25%。IMF 則預測，今年日本公債規模將達該國 GDP 的 232.7%。

Choueiri 表示，「若不希望 4、5 年之後公債殖利率變成負數，日本政府現在就必須為公債殖利率上升做好準備。不過，若日本央行慢慢地調升利率，應該可以暫時解決這場危機。」