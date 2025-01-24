日銀今升息1碼 日元飆破155！野村：看好日股日元 續走升息路

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-24 18:13

‌



日本銀行（BOJ）今 (24) 日如預期將政策利率調高 1 碼（0.25 個百分點）至 0.5%，達到至 2008 年全球金融危機以來最高水準。同時也拉動日元升至 154- 155 兌一美元。野村看好，因日本經濟、消費穩健復甦，治理改革利多，及內資信心回籠下的三大利多，將讓日股可望回到上升走勢。

日銀的最新聲明中提及「實現經濟、通膨前景的可能性已上升」，許多企業於今已表示，有意於今年春鬥（勞資談判）持續穩定調高薪資。

‌



而總裁植田和男於會後記者會表示儘管此次升息，實質利率仍在負值，金融環境仍相對寬鬆、可望持續支撐日本經濟，若未來展望（經濟、通膨）得以實現，將繼續升息。

整體而言，野村基金 (愛爾蘭系列) 日本策略價值協管基金經理人河野光成（Mitsunari Kawano）分析認為，市場已充分反映本次升息預期，因此在此次會議結果公布後股匯市反應溫和，日股小幅震盪，日元則是緩步升值、徘徊於 154 至 155 區間。