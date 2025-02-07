高雄輕軌宅買氣夯 年度漲幅王是凱旋中華站周邊

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-07 10:22

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高雄環狀輕軌於 2024 年元旦正式成圓，迎接全線通車屆滿一周年，38 個站點周邊房價表現也備受期待！台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，2024 年高雄輕軌全線房價，對比成圓前一年，年漲幅最高的前五名中，「經貿園區站」及「龍華國小站」房價攜手跳級，其中「龍華國小站」一年間房價從 3 字頭衝破 4 字頭，年漲近 3 成。

依統計，全線表現最為突出的是「凱旋中華站」，平均房價從每坪 22.5 萬元，2024 年上漲至 31.7 萬元，年漲幅突破 4 成，摘下輕軌房價漲幅王。

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台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，觀察前三名高漲幅站點，區段周邊均具備百貨購物賣場，成為滿足生活機能的一大優勢，其中漲幅王「凱旋中華站」屬於 2016 年第一階段通車範圍，輕軌機能先行到位，紅利發酵期相對較長，同時該站點地段，隸屬亞灣區範圍，周邊擁有夢時代百貨及捷運凱旋站雙軌機能加持，區段前景看旺，隨著近年輕軌全線通車，環狀生活圈串聯成型，帶動房價漲勢相對更明顯。

劉沛緹指出，「凱旋中華站」周邊多為透天物件，大樓屋齡多落在 15 年以上，新大樓供給稀少，以出站就到的 24 年中古大樓「高巢家庭巴黎區」，在輕軌機能未到位前，3 房 2 廳每坪 1 字頭、總價 700-800 萬元左右可入手，2024 年輕軌成圓後，社區最高單價扣除車位已站上每坪 27.2 萬元，成交總價更突破千萬元，也因該區房價基期較低，受紅利拉抬力道相對更為明顯。

另外觀察高雄近一年輕軌宅買氣趨熱，2024 年輕軌宅交易量年增約 3.7%，而全線最熱門的交易站點，由「聯合醫院站」以交易佔比 7.1%，登上年度人氣王寶座。