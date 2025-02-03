〈房產〉元月房市景氣遲緩+春節影響 六都移轉年月雙雙衰退逾3成

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-03 17:52

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2024 年第四季全台房市交易量縮，再加上 1 月春節假期影響，導致六都的建物買賣移轉棟數剩下 1.4 萬棟，月減 33.7%，年減幅達 43.2%，房市已在反映台灣央行喝咖啡與第七波管制後的交易量縮表現。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，今年 1 月恰逢農曆春節期間，工作天數比起上月與去年同期都減少約 22%，過年期間無法到地政機關辦理過戶，本來移轉棟數就會明顯量縮，又遇到 2024 年第四季政策壓抑，市場交易量明顯萎縮，就出現六都 2025 年元月買賣移轉出現雙位數大幅衰退的現象。

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六都建物買賣移轉棟數在各都會區普遍月減 3 成以上，有 4 都年減超過 4 成，整體表現一致，曾敬德表示，由於去年上半年景氣暢旺，今年受到央行政策持續壟罩下，房市交易不易放量，因此上半年可能移轉棟數都有可能出現年減反映，至於一月有農曆春節干擾，等下個月數據公布後，前兩個月移轉比對年變化後，就可以排除春節看出實際影響。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，1 月六都建物買賣移轉棟數月減 33.7%，其中台北市月減 35.1%，新北市月減 37.7%，桃園市月減 36.0%，台中市月減 30.1%，台南市月減 32.1%，高雄市月減 29.8%。陳金萍表示，房市交易與登記約莫有 1 個月左右的時間差， 1 月適逢農曆春節假期，9 天連假有 7 天落在 1 月，年前採買年貨、大掃除等活動均讓購屋行程暫緩，待年後再進行購屋計畫，交易天數減少的確會影響到房市量能，加上民眾對於房價持續上漲的預期已翻轉，於年前縮手等待，購屋態度轉趨保守。

此外，新屋交屋普遍趕在 12 月完成登記，少了新屋交屋潮的挹注，都是讓六都 1 月建物買賣移轉量較去年 12 月減少 33.7% 的主因。

另與 2024 年 1 月相比，2025 年元月全台六都交易量年減 43.2%；其中台北市年減 44.5%，新北市年減 50.5%，桃園市年減 36.0%，台中市年減 39.5%，台南市年減 44.3%，高雄市年減 43.6%，六大都會區較去年同期量縮，年減幅均超過 3 成，其中以新北量縮幅度最大，超過 5 成。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，台灣央行去年 9 月啟動第七波信用管制，令全台買方出手更加謹慎，而歷經疫情後多頭，賣方對價格仍有所堅持，買賣雙方認知拉大，加上 1 月底適逢春節假期，工作日大減，交易量明顯下滑。

陳金萍指出，2024 年農曆春節假期均落在 2 月，因此 1 月是完整的月份，2024 年元月六都建物買賣移轉棟數創去年單月第三高，達 25,031 棟，因此，2025 年元月全台六都交易量年減實屬必然，預期 2 月之後民眾回歸日常生活節奏，房市也將回歸供需基本面，只要價格能小幅修正，買賣雙方價格認知差距縮小，才能加速成交，房市交易量有望提升。

若與去年同樣是農曆春節的 2 月相比，全台六都交易量則小幅減少 3.8%，其中，桃園市年增 2.0%、台中市年增 17.5% 外，其餘四大都會區均量縮，台北市年減 6.1%，新北市年減 21.4%，台南市年減 7.5%，高雄市年減 4.3%，顯示房市買氣與去年農曆春節當月相當，差距不大。