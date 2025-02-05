外匯速報 - 英鎊/日元(GBPJPY) 大跌1.14%，報190.4元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 23:20
截至台北時間05日23:20，英鎊/日元下跌2.19點跌幅達1.14%，暫報190.4點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.40%
- 近 1 週：-0.46%
- 近 3 月：-2.29%
- 近 6 月：+2.69%
- 今年以來：-1.91%
英鎊/日元近90天正相關的前3貨幣對
英鎊/日元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性-0.46，本日下跌0.83%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.40，本日下跌0.75%
- 美元/港幣相關性-0.34，本日下跌0.01%
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