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鉅亨速報

外匯速報 - 英鎊/日元(GBPJPY) 大跌1.14%，報190.4元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 23:20


截至台北時間05日23:20，英鎊/日元下跌2.19點跌幅達1.14%，暫報190.4點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.40%
  • 近 1 週：-0.46%
  • 近 3 月：-2.29%
  • 近 6 月：+2.69%
  • 今年以來：-1.91%

英鎊/日元近90天正相關的前3貨幣對


英鎊/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/墨西哥披索相關性-0.46，本日下跌0.83%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.40，本日下跌0.75%
  • 美元/港幣相關性-0.34，本日下跌0.01%

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英鎊/日元190.49-1.09%
歐元/美元1.04170.39%
日元/美元0.00656399999999999951.54%
澳元/美元0.62890.58%
港幣/美元0.1284160.00%

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