〈熱門股〉富喬業績上升強勁 量滾量周漲17.75%創15年新高
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-09 08:50
AI 帶動 Low DK 高頻高速材料的需求成長，玻纖一貫廠富喬 (1815-TW) 在現階段 L1 電子高階玻纖布交易市況熱並呈現供不應求之下，已朝更高規格的 L2 產品開發，同時，富喬 1 月營收爲 4.79 億元，改寫史上次高紀錄，股價周漲 17.75%，收在 34.5 元。
富喬在 2024 年 6 月已達成 Low DK 高頻高速材料的產能拉高到電子級玻纖布的 30% 占比， 2025 年將拓展 Low DK 高頻高速材料的產能到電子級玻纖布的 40% 以上。同時，富喬 1 月營收 4.79 億元，月增 1.77%，年增 80.08%，預估 2025 年首季營收將大幅 2024 年同期的 7.63 億元。
富喬 2 月 7 日股價收在漲停價 34.5 元，創 15 年新高，周漲 17.75%，三大法人一周買趌 3.19 萬張，並站上所有均線，短線支撐在 5 日線 30.5 元。
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