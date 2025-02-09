〈熱門股〉富喬業績上升強勁 量滾量周漲17.75%創15年新高

AI 帶動 Low DK 高頻高速材料的需求成長，玻纖一貫廠富喬 ( 1815-TW ) 在現階段 L1 電子高階玻纖布交易市況熱並呈現供不應求之下，已朝更高規格的 L2 產品開發，同時，富喬 1 月營收爲 4.79 億元，改寫史上次高紀錄，股價周漲 17.75%，收在 34.5 元。

富喬在 2024 年 6 月已達成 Low DK 高頻高速材料的產能拉高到電子級玻纖布的 30% 占比， 2025 年將拓展 Low DK 高頻高速材料的產能到電子級玻纖布的 40% 以上。同時，富喬 1 月營收 4.79 億元，月增 1.77%，年增 80.08%，預估 2025 年首季營收將大幅 2024 年同期的 7.63 億元。