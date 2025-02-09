聯發科法說、出口連15紅、國巨砸140億併日商 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-09 08:21

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聯發科本周五 (7 日) 召開法說會，去年第四季稅後純益 237.89 億元，2024 全年每股純益達 66.92 元，大賺超過 6 個股本；財政部周五公布 1 月進出口統計，資通產品需求暢旺，帶動 1 月出口連 15 紅；國巨周三 (5 日) 宣布，斥資 140 億元收購日本芝浦電子，以下為本周大事回顧：

〈聯發科法說〉去年 Q4 純益小減 全年 EPS 66.92 元創第三高

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IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 周五 (7 日) 召開法說會，並公布去年第四季財報，儘管受惠客戶需求增加帶動營收優於原先預期，不過受研發費用增加影響，獲利較前季減少，稅後純益降至 237.89 億元，季減 6.1%，年減 7.3%，每股稅後純益 14.95 元，為六季來低點，全年累計達 66.92 元，大賺超過 6 個股本，並創下歷史第三高。

副董暨執行長蔡力行表示，受惠智慧型手機因中國補貼政策需求成長，以及因應全球關稅不確定性，客戶提前拉貨，預估第一季營收優於季節性表現，季增 2 至 10%，以高標 1518 億元推算，將挑戰歷史次高、同期新高。

蔡力行進一步指出，2025 年營運展望樂觀，但由於外在不確定性高，預期下季法說將給予更明確預估，針對外界關心的 ASIC 業務，則看好 2026 年開始貢獻營收，營收規模約達 10 億美元。

〈進出口統計〉連 15 紅！1 月淡季不淡 資通產品 2 利多創單月最高 看好 2 月續紅

財政部周五 (7 日) 公布今年 1 月進出口貿易變動，1 月出口 387.1 億美元，為歷年同月次高，年增 4.4%，且資通視聽產品因 AI 商機熱絡及提前拉貨利多下，單月出口達 125 億美元，創歷年單月最高。財政部統計處長蔡美娜表示，因受農曆春節假期影響，初估 2 月出口規模值落在 365 至 377 億美元間，年增 16-20%，她樂觀看待出現連 16 紅。

國巨擬斥 140 億元公開收購日本芝浦電子 擴大感測器業務

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 周三 (5 日) 宣布，將以約 655.59 億日元 (約新台幣 140.6 億元)，公開收購日本芝浦電子 (Shibaura Electronics)100% 股權，藉此擴大感測器業務。

大立光 1 月營收 49.48 億元月減 12% 年增 10% 估 2 月營運動能減

光學元件股王大立光 (3008-TW) 周三 (5 日) 公布最新營收資訊， 2025 年 1 月受季節性影響，單月營收 49.48 億元，月減 12.21%，年增 10.63%。 2 月營運動能略較 1 月下滑，但大立光維持先前法說會指出的 2025 年 1-2 月營收將較去年同期的 78.56 億元成長的看法。

ITH-KY 斥 1.5 億美元收購聯發科 TCON 技術團隊 綜效 Q4 起顯現

驅動 IC 業者 ITH-KY(6962-TW) 周五 (7 日) 宣布，旗下的奕力科技斥 1.5 億美元向聯發科 (2454-TW) 收購時序控制器 (Discrete TCON) 的營業資產、技術授權與團隊，預計今年第二季交割，並在第三季正式完成整合，綜效自第四季起顯現。

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