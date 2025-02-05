外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.8%，報0.5696元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 23:20
截至台北時間05日23:20，紐元/美元上漲0.0045點漲幅達0.8%，暫報0.5696點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.71%
- 近 1 週：-0.26%
- 近 3 月：-5.38%
- 近 6 月：-5.14%
- 今年以來：+1.00%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性-0.84，本日上漲0.39%
- 美元/新加坡幣相關性-0.82，本日上漲0.33%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.79，本日上漲0.79%
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