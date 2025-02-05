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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.8%，報0.5696元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 23:20


截至台北時間05日23:20，紐元/美元上漲0.0045點漲幅達0.8%，暫報0.5696點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.71%
  • 近 1 週：-0.26%
  • 近 3 月：-5.38%
  • 近 6 月：-5.14%
  • 今年以來：+1.00%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.93，本日上漲0.61%
  • 歐元/美元相關性0.80，本日上漲0.48%
  • 英鎊/美元相關性0.70，本日上漲0.24%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/挪威克朗相關性-0.84，本日上漲0.39%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.82，本日上漲0.33%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.79，本日上漲0.79%

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紐元/美元0.56910.71%
澳元/美元0.62910.61%
歐元/美元1.04180.40%
英鎊/美元1.25060.22%

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