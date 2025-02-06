川普提接管加薩走廊 英法德齊聲反對！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-02-06 09:10

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在美國總統川普提出接管加薩走廊的主張後，德國外交部長貝爾伯克周三（5 日）表示，加薩地帶屬於巴勒斯坦人，驅逐巴勒斯坦人不可接受，也違反國際法。

據《路透社》報導，貝爾伯克在一份聲明中說：「（驅逐）還會帶來新的痛苦和新的仇恨。」她說：「絕不能在不讓巴勒斯坦人參與的情況下提出任何解決方案。」

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貝爾伯克發表上述言論的前一天，川普出人意料地公布了一項計畫。他提出讓美國接管飽受戰爭蹂躪的加薩地帶，把巴勒斯坦人重新安置在其他地方，之後由美國發展加薩地帶經濟。

另據《法新社》報導，英國外交大臣拉米周三表示，巴勒斯坦人應該能夠在加薩地帶和約旦河西岸生活，並蓬勃發展。他藉此回擊川普提出的美國接管加薩地帶的言論。

拉米在烏克蘭首都基輔舉行的記者會上說：「我們必須看到巴勒斯坦人能夠在加薩地帶和約旦河西岸的家園中生活，並蓬勃發展。這是我方想要達到的目標。」