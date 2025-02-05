外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.5%，報0.9007元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 18:40
截至台北時間05日18:40，美元/瑞郎下跌0.0045點跌幅達0.5%，暫報0.9007點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.33%
- 近 1 週：+0.15%
- 近 3 月：+4.73%
- 近 6 月：+5.56%
- 今年以來：-0.21%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.80，本日下跌0.27%
- 美元/瑞典克朗相關性0.69，本日下跌0.73%
- 美元/離岸人民幣相關性0.67，本日下跌0.19%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
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