search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.5%，報0.9007元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 18:40


截至台北時間05日18:40，美元/瑞郎下跌0.0045點跌幅達0.5%，暫報0.9007點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.33%
  • 近 1 週：+0.15%
  • 近 3 月：+4.73%
  • 近 6 月：+5.56%
  • 今年以來：-0.21%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.80，本日下跌0.27%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.69，本日下跌0.73%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.67，本日下跌0.19%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.89，本日下跌0.47%
  • 英鎊/美元相關性-0.74，本日下跌0.43%
  • 紐元/美元相關性-0.67，本日下跌0.66%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
美元/瑞郎0.9007-0.50%
人民幣/美元0.137516-0.29%
歐元/美元1.04250.46%
英鎊/美元1.25410.50%
紐元/美元0.56890.67%

延伸閱讀


Empty