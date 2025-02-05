國巨擬斥140億元公開收購日本芝浦電子 擴大感測器業務

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-05 18:02

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被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (5) 日宣布，將以約 655.59 億日元(約新台幣 140.6 億元)，公開收購日本芝浦電子(Shibaura Electronics)100% 股權，藉此擴大感測器業務。

芝浦電子成立於 1953 年，是 NTC (Negative Temperature Coefficient) 熱敏電阻市場的領導者，產品應用涵蓋車用、工業設備、家電和醫療等終端應用領域，年營收超過 320 億日元，擁有超過 4800 名員工。

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國巨本次擬以每股 4300 日元的價格收購芝浦電子，較較芝浦 2 月 4 日收盤價溢價約 36.94%，若與前 1 周、1 個月、3 個月、6 個月的平均收盤價相比，溢價幅度分別為 35.69%、33.83%、32.23%、31.34%。

國巨表示，本次公開收購預定自 5 月 7 日開始，收購普通股 1524.62 萬股，惟若最終有效應賣之股數未達預定收購股數，但已達最低收購股數 762.31 萬股 (約當預定收購股數之 50%) 時，本公開收購之數量條件仍告成就。

國巨表示，對於合併後的綜合優勢、成長機會及整併效益充滿信心，在取得芝浦電子的控制權後，將提供更多研發及財務資源，促進的技術領先地位，以及提升在日本的生產能力和設備，為未來的成長做準備。