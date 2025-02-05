外匯速報 - 近月日元(JYCON) 大漲0.82%，報0.0065445元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 17:00
截至台北時間05日16:46，近月日元上漲0.000053點漲幅達0.82%，暫報0.0065445點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.69%
- 近 1 週：-0.45%
- 近 3 月：-1.41%
- 近 6 月：-3.66%
- 今年以來：+1.48%
近月日元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.35，本日上漲0.14%
- 美元/墨西哥披索相關性0.29，本日上漲0.48%
- 美元/挪威克朗相關性0.29，本日上漲0.37%
近月日元近90天負相關的前3貨幣對
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