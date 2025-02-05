外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大跌0.77%，報158.91元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 18:10
截至台北時間05日18:10，歐元/日元下跌1.24點跌幅達0.77%，暫報158.91點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.21%
- 近 1 週：-1.25%
- 近 3 月：-3.22%
- 近 6 月：+0.19%
- 今年以來：-1.41%
歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性-0.44，本日下跌0.33%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.43，本日下跌0.46%
- 美元/加幣相關性-0.30，本日下跌0.26%
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