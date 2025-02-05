外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.47%，報1.0426元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 18:40
截至台北時間05日18:40，歐元/美元上漲0.0049點漲幅達0.47%，暫報1.0426點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.67%
- 近 1 週：-0.49%
- 近 3 月：-4.60%
- 近 6 月：-4.87%
- 今年以來：+0.21%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.91，本日上漲0.25%
- 美元/瑞郎相關性-0.89，本日上漲0.49%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.85，本日上漲0.73%
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