search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.47%，報1.0426元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 18:40


截至台北時間05日18:40，歐元/美元上漲0.0049點漲幅達0.47%，暫報1.0426點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.67%
  • 近 1 週：-0.49%
  • 近 3 月：-4.60%
  • 近 6 月：-4.87%
  • 今年以來：+0.21%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.83，本日上漲0.44%
  • 紐元/美元相關性0.80，本日上漲0.67%
  • 澳元/美元相關性0.70，本日上漲0.54%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.91，本日上漲0.25%
  • 美元/瑞郎相關性-0.89，本日上漲0.49%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.85，本日上漲0.73%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/美元1.04250.46%
英鎊/美元1.25410.50%
紐元/美元0.56890.67%
澳元/美元0.62850.51%

延伸閱讀


Empty