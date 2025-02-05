設備廠今年首宗籌資案 迅得現增股訂價每股185元擬募7.4億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-05 16:50

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台灣先進半導體製程及封裝產業需求擴張，台積電 (2330-TW)、日月光 (3711-TW) 積極擴廠，設備廠迅得 (6438-TW) 2025 年營運走旺，同時，迅得將發行現增股 4000 張籌資，今 (5) 日訂價以每股 185 元發行，將募集 7.4 億元。

同時，迅得將辦理現金增資籌資案，主辦券商爲台新證券，這也是 2025 年以來首宗獲金管會申報生效的設備廠籌資案。迅得決議對現增案以 2 月 12 日爲除權交易日，並在今 日公布現增股價格每股 185 元發行，全部繳款程序在 3 月底前完成。

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迅得 2025 年元月營收爲 5.09 億元，月增 19.29%，年增 19.18%，創 19 個月來新高，就 2025 年首季的接單狀況來看，將有利於向上挑戰單季歷史新高水準。

迅得 2024 年全年營收 51.21 億元，年減 11.86%。2024 年前三季迅得營收 38.37 億元，稅後純益爲 2.8 億元，每股純益爲 3.71 元。迅得預計 2025 年來自半導體設備的營收將占總體營收 55% 以上。