search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

設備廠今年首宗籌資案 迅得現增股訂價每股185元擬募7.4億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-05 16:50

cover image of news article
迅得董事長王年清。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣先進半導體製程及封裝產業需求擴張，台積電 (2330-TW)、日月光 (3711-TW) 積極擴廠，設備廠迅得 (6438-TW) 2025 年營運走旺，同時，迅得將發行現增股 4000 張籌資，今 (5) 日訂價以每股 185 元發行，將募集 7.4 億元。

同時，迅得將辦理現金增資籌資案，主辦券商爲台新證券，這也是 2025 年以來首宗獲金管會申報生效的設備廠籌資案。迅得決議對現增案以 2 月 12 日爲除權交易日，並在今 日公布現增股價格每股 185 元發行，全部繳款程序在 3 月底前完成。


迅得 2025 年元月營收爲 5.09 億元，月增 19.29%，年增 19.18%，創 19 個月來新高，就 2025 年首季的接單狀況來看，將有利於向上挑戰單季歷史新高水準。

迅得 2024 年全年營收 51.21 億元，年減 11.86%。2024 年前三季迅得營收 38.37 億元，稅後純益爲 2.8 億元，每股純益爲 3.71 元。迅得預計 2025 年來自半導體設備的營收將占總體營收 55% 以上。

在迅得的產能規劃方面，迅得原擁有楊梅廠、中壢廠及興建中的中壢新生廠，由於新建中壢新生廠的廠房高達 1.2 萬坪，並即將完工，公司預計 2025 年第二季底前完成進駐。

文章標籤

迅得籌資營收台積電日月光

相關行情

台股首頁我要存股
台積電11101.37%
日月光投控161.52.54%
迅得2329.95%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿9.06
加權指數法興(購) 槓桿10.43
加權指數法興(售) 槓桿6.92
加權指數法興(售) 槓桿7.89

鉅亨贏指標

了解更多

#帶量突破均線糾結

偏強
迅得

67.74%

勝率

#上升三法

偏強
迅得

67.74%

勝率

#指標剛跌破

中強短弱
台積電

58.97%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
迅得

67.74%

勝率

延伸閱讀


Empty