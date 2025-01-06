設備廠迅得現增籌資案今申報生效擬籌資7.2億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-06 10:13

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迅得的此一辦理現金增資籌資案，主辦券商爲台新證券，這也是 2025 年以來首宗獲金管會申報生效的設備廠籌資案，同時，聯策 (6658-TW) 的現增案也在今天除權交易，聯策規劃在楊梅及中壢擴建新廠同時，辦理發行 3500 張現增股進行市場籌資，現增股以每股 65 元溢價發行，預計籌資 2.275 億元。

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聯策的此一現增籌資案，繳款將在 2 月 20 日截止。聯策的籌資用途在充實營運資金及償還銀行借款。。

2024 年前三季迅得營收 38.37 億元，稅後純益爲 2.8 億元，每股純益爲 3.71 元；迅得估第四季營收與第三季相近。迅得 2024 年全年營收 51.21 億元，年減 11.86%。