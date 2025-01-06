設備廠迅得現增籌資案今申報生效擬籌資7.2億元
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-06 10:13
台灣先進半導體製程及封裝產業需求擴張，台積電 (2330-TW)、日月光 (3711-TW) 積極擴張，設備廠也積極籌資迎向成長，迅得 (6438-TW) 擬發行 4000 張現增股籌資，今 (6) 日申報生效，迅得的此一市場籌資案暫訂以每股 180 元發行，擬自市場募集 7.2 億元。
迅得的此一辦理現金增資籌資案，主辦券商爲台新證券，這也是 2025 年以來首宗獲金管會申報生效的設備廠籌資案，同時，聯策 (6658-TW) 的現增案也在今天除權交易，聯策規劃在楊梅及中壢擴建新廠同時，辦理發行 3500 張現增股進行市場籌資，現增股以每股 65 元溢價發行，預計籌資 2.275 億元。
聯策的此一現增籌資案，繳款將在 2 月 20 日截止。聯策的籌資用途在充實營運資金及償還銀行借款。。
2024 年前三季迅得營收 38.37 億元，稅後純益爲 2.8 億元，每股純益爲 3.71 元；迅得估第四季營收與第三季相近。迅得 2024 年全年營收 51.21 億元，年減 11.86%。
在產能方面，迅得原擁有楊梅廠、中壢廠及興建中的中壢新生廠，由於新建中壢新生廠的廠房高達 1.2 萬坪將在 2024 年年底或 2025 年第一季完工，相較楊梅廠及榮民路中壢廠完整且面積大，相對使 2000 坪的楊梅廠顯出地處偏遠且招工不易的弱勢，因此迅得決議以 7 億元價格處分楊梅廠包括土地 2735.54 坪及廠房 1734.28 坪，預估處分利益貢獻每股約 2.8 元，將在 2024 年第四季人帳。
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