迅得元月營收年增及月增均近2成 Q1營運挑戰新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-03 16:33

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同時，迅得將辦理現金增資籌資案，主辦券商爲台新證券，這也是 2025 年以來首宗獲金管會申報生效的設備廠籌資案。迅得決議對現增案以 2 月 12 日爲除權交易日，並將在 5 日公布現增股價格，全部繳款程序在 3 月底前完成。

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迅得 2024 年全年營收 51.21 億元，年減 11.86%。2024 年前三季迅得營收 38.37 億元，稅後純益爲 2.8 億元，每股純益爲 3.71 元。迅得預計 2025 年來自半導體設備的營收將占總體營收 55% 以上。

在產能規劃方面，迅得原擁有楊梅廠、中壢廠及興建中的中壢新生廠，由於新建中壢新生廠的廠房高達 1.2 萬坪，並即將完工，公司預計 2025 年第二季底前完成進駐。