設備廠迎向半導體需求籌資規模大 迅得送件辦現增籌資7.2億元

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在產能方面，迅得原擁有楊梅廠、中壢廠及興建中的中壢新生廠，由於新建中壢新生廠的廠房高達 1.2 萬坪將在 2024 年年底或明年第一季完工，相較楊梅廠及榮民路中壢廠完整且面積大，相對使 2000 坪的楊梅廠顯出地處偏遠且招工不易的弱勢，因此迅得決議以 7 億元價格處分楊梅廠包括土地 2735.54 坪及廠房 1734.28 坪，預估處分利益貢獻每股約 2.8 元，將在今年第四季人帳。