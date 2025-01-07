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設備廠迅得現增案2/12除權交易 預計3月底完成募集

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-07 18:34

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迅得董事長王年清。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣先進半導體製程及封裝產業需求擴張，台積電 (2330-TW)、日月光 (3711-TW) 積極擴張，設備廠也積極籌資迎接需求，迅得 (6438-TW) 擬發行 4000 張現增股籌資，已申報生效，迅得今 (7) 日決議對現增案以 2 月 12 日爲除權交易日，全部繳款程序在 3 月底前完成。

迅得的此一市場籌資案暫訂以每股 180 元發行，擬自市場募集 7.2 億元。同時迅得的此一辦理現金增資籌資案，主辦券商爲台新證券，這也是 2025 年以來首宗獲金管會申報生效的設備廠籌資案。


迅得 2024 年全年營收 51.21 億元，年減 11.86%。2024 年前三季迅得營收 38.37 億元，稅後純益爲 2.8 億元，每股純益爲 3.71 元。迅得預計 2025 年來自半導體設備的營收將占總體營收 55% 以上。

在產能規劃方面，迅得原擁有楊梅廠、中壢廠及興建中的中壢新生廠，由於新建中壢新生廠的廠房高達 1.2 萬坪，並即將完工，公司預計 2025 年第二季底前完成進駐，迅得中壢新生廠相較楊梅廠及榮民路中壢廠完整且面積大，相對使 2000 坪的迅得楊梅廠顯出地處偏遠且招工不易的劣勢，因此迅得決議以 7 億元價格完成處分楊梅廠包括土地 2735.54 坪及廠房 1734.28 坪，預估處分利益貢獻每股約 2.8 元，並已在 2024 年第四季入帳。

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