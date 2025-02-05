全訊受惠政府標案如期出貨 1月營收年增1.5%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-05 16:30

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全訊 (5222-TW) 今 (5) 日公告 1 月營收 9307 萬元，雖然月減 30.1%，不過受惠政府標案產品依照國防預算如期出貨，加上海外軍工次系統與商用衛星通訊設備產品出貨成長，較去年同期年增 1.5%。

除政府標案產品按排程出貨，國際軍工產品方面，目前海外客戶已遍及歐洲、美國及亞太等地區，終端產品應用從原先的地面防禦設備，升級至空中偵防及軍用無人機等，在傳輸速度、準確度、精密度上要求更嚴謹的系統整合方案。

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根據 Global Market Insights Inc. 統計及預估，2023 年全球太空電力電子市場規模為 2.97 億美元，隨著通訊、導航和地球觀測等衛星應用的成長，帶動高效、輕巧、高傳輸、低功耗及耐候性強的電子產品需求增加，預估 2024 至 2032 年全球太空電子產品市場年複合成長率 (CAGR) 達 17%，其中，以太空用功率放大器、二極體、電晶體、閘流管及高壓元件等需求成長最為顯著。