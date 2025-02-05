WGC：2024年全球黃金需求再創新高 各國央行持續購買
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-05 17:20
世界黃金協會 (World Gold Council, WGC) 發布年度報告指出，2024 年全球黃金需求再創新高，主要受惠於各國央行的強勁買盤和投資需求的增長。全球黃金交易總量達到 4974 噸，相較 2023 年的 4899 噸有所增加，其中包含場外交易 (OTC) 投資。
世界黃金協會央行部門全球主管 Shaokai Fan 表示，「2024 年，由於地緣政治和經濟不確定性加劇，全球黃金需求飆升至新的季度高點和年度總量紀錄」。
需求創高
各國央行對黃金的需求依然「難以滿足」，連續第 3 年黃金購買量超過 1000 噸。其中，波蘭央行是最大的淨買家，增加了 90 噸黃金儲備。土耳其央行增持了 75 噸黃金儲備，是第二大淨買家。印度央行則是第三大買家，除 12 月外，每月都有持續的購買。
此外，金條和金幣的需求也保持強勁，尤其來自中國和印度的需求。報告指出，「中國投資者面臨可投資的替代資產短缺」，國內經濟不確定性、持續的股市波動以及創紀錄的低政府債券收益率，促使國內投資者轉向黃金。
印度方面，由於政府在 7 月將黃金進口關稅從 15% 降至 6%，也提振了黃金需求。東協市場的黃金投資需求也在去年全面增長，新加坡、印尼、馬來西亞和泰國的年增率均達雙位數。場外交易投資也保持穩定，反映出高淨值人士希望對沖地緣政治和經濟風險。
儘管其他領域均有成長，珠寶產業的需求卻因價格上漲而受壓，消費量年減 11%。世界黃金協會的分析師認為，由於高價格和疲軟的經濟成長持續削弱消費者支出能力，今年黃金珠寶需求可能依然疲軟。
儘管如此，黃金價格卻一路飆漲，去年創下 40 個歷史新高，今年仍持續刷新紀錄。紐約商業交易所的黃金期貨價格，在周三上漲至每盎司 2875.8 美元。
展望未來
世界黃金協會資深市場分析師 Louise Street 表示，「2025 年，我們預計各國央行仍將處於主導地位，而黃金 ETF 投資者也將加入戰局，尤其是在利率下降但波動的情況下」。
報告指出，由於預期利率下降將降低持有黃金的機會成本，整體投資需求今年可望保持健康。
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