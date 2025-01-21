交易員評估川普政策 黃金價格因避險需求上漲

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-21 15:50

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由於美元隔夜大幅走弱，同時交易員試圖評估美國總統川普就職後的政策，黃金價格周二 (21 日) 亞洲交易時段上漲。

在避險需求增加之下，現貨黃金周二下午上漲 0.3%，至每盎司 2727.39 美元，而 2 月到期的黃金期貨上漲 0.4% ，至每盎司 2,743.57 美元，價格維持在一個月高點上方。市場情緒目前受到美國潛在政策轉變和聯準會貨幣政策立場之間相互作用的影響。

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川普誓言要對鄰國和中國徵收新的貿易關稅，以降低貿易逆差。這可能會讓美元再度走強，進而影響黃金價格。美元指數隔夜下跌超過 1%，但在亞洲時段稍後反彈，上漲 0.3%。

美元走弱通常會推高黃金價格，因為這使得使用其他貨幣的買家可以更便宜地購買黃金。交易員正密切關注川普的舉動，以評估其對黃金走勢的影響。

在工業金屬中，銅價走低，因為預期的美國關稅、美元走強的前景以及川普就職典禮後的投資者謹慎情緒共同打壓了銅價。在關稅和貿易緊張局勢升級期間 (例如 2018 年年中和 2019 年年中)，銅價大幅下跌，因為投資者預計全球最大銅消費國中國的需求將減少。