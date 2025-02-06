〈貴金屬盤後〉貿易戰引發避險需求 黃金續創歷史新高

鉅亨網編譯許家華 2025-02-06 06:28

‌



中美貿易戰及其對經濟成長的潛在影響令市場越來越憂心，投資者紛紛尋求避險資產，黃金價格周三 (5 日) 繼續創下歷史新高。

現貨金上漲 0.8%，至每盎司 2865.61 美元，稍早曾創觸及 2882.16 美元的歷史新高。

美國 COMEX 4 月交割的黃金期貨價格上漲 0.6%，收每盎司 2893 美元。

‌



Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 表示：「黃金很大程度上持續受到貿易不確定性的影響，對中國的關稅和報復令市場緊張不安，因此避險資金流動仍然是主導因素。」

本周初，中國回應美國新一輪關稅措施，也對美國商品徵收關稅，貿易戰進一步升級，但美國川普總統則稱「並不急於與中國國家主席習近平對話來緩解緊張局勢」。

美國郵政署 (USPS) 周二宣布將暫時停止收受所有來自中國和香港郵政的入境包裹後，周三又改口稱將恢復接受這些包裹入境。

3 位聯準會 (Fed) 官員周一預警，通膨風險將隨著川普貿易關稅計畫而來。其中一位官員認為，有鑑於物價前景的不確定性，Fed 應該更放緩降息。

ADP 全國就業報告顯示，美國 1 月民間就業增加 18.3 萬人，高於經濟學家預期增加的 15 萬人。

「就業問題將成為本周焦點，但我認為，任何事情都不會對聯準會的政策預期產生實質影響，除非情況真的很不妙。」Grant 說。

其他貴金屬交易