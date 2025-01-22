川普暗示對中國徵收關稅 黃金價格升至11周高點

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-22 14:50

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隨著美國總統川普繼續闡述其對貿易和移民政策的看法，黃金攀升至自 11 月初以來的最高盤中價位，交易員們關注著全球經濟的前景。

由於川普的關稅威脅，增強了對避險資產的需求，金價在上一交易日上漲 1.4%，目前交易價格約為每盎司 2754 美元。川普周二 (21 日) 表示，正在考慮對中國商品徵收 10% 的關稅，以報復中國芬太尼的流入，並重申，他打算在未來幾周對加拿大和墨西哥徵收高達 25% 的進口關稅。

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2024 年，黃金價格創下了一系列紀錄，上漲的動力來自於聯準會轉向寬鬆貨幣政策、地緣政治緊張局勢以及央行購買。由於人們對新總統的移民政策感到擔憂，且美國與其他國家的關係日益緊張，黃金價格可能還會因避險資產的需求而進一步上漲。