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花旗：加密貨幣走勢與科技股高相關、波動性高 還稱不上「數位黃金」

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-05 13:40

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花旗：加密貨幣走勢與科技股高相關、波動性高 還稱不上「數位黃金」(圖:shutterstock)

花旗集團分析指出，追蹤比特幣黃金的相關性至關重要，因為這可能暗示比特幣作為價值儲存工具的潛力。然而，由於目前比特幣與科技股的關聯性以及其高波動性，花旗認為稱比特幣為「數位黃金」還為時過早。

花旗研究策略師表示，從歷史上看，股票一直是加密貨幣價格的主要宏觀驅動因素，但隨著加密貨幣市場的成熟，這種相關性預計會下降。


加密貨幣的投機性質，尤其是在「風險規避」事件中，可能會導致與風險資產的相關性增強。然而，策略師預計，美國更透明的監管制度，將導致加密貨幣價格出現更特殊的趨勢。

以 Alex Saunders 為首的策略師在周一 (3 日) 的報告中，針對加密貨幣表示：「儘管 2024 年波動性有所上升，但隨著投資組合整合變得更加主流以及機構採用的增加，長期波動性可能會繼續下降。」

報告也指出，2024 年全年，加密貨幣是唯一比起美國股票，市值比例提高更多的資產類別。

花旗銀行認為，加密貨幣黃金之間的相關性至關重要，因為它可能預示著比特幣作為價值儲存手段的潛力，儘管他們認為，由於比特幣目前的技術 / 股權相關性和高波動性，「數位黃金」一詞尚不完全合適。

報告補充說：「比特幣的需求更多地受到對區塊鏈採用的投機和樂觀情緒的驅動，而且相對於其他傳統金融資產，其波動性仍然相當高。」

該銀行進一步指出，現貨加密貨幣 ETF 在第一年就吸引了大量興趣，推動了回報。預計這一趨勢將持續下去，特別是隨著監管變得更加清晰和更廣泛的採用，宏觀相關性可能會逐漸降低。隨著監管規則更加清晰，機構投資者可能會加強參與。

花旗的分析顯示，在投資組合中加入比特幣，雖然會增加波動性，但歷史上可以提高回報。他們的 Black-Litterman 分析指出，在多元資產組合中配置 1-5% 的比特幣，預期的年回報率可達 8-15%。

花旗指出，比特幣以太幣目前具有相似的宏觀風險曝險，但由於它們的用途不同，未來可能會出現分歧。

花旗建議，使用基於價格的篩選和再平衡策略來管理投資組合波動性，例如使用移動平均線和季度調整。

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