增加AI競爭力 AMD提前推出下一代資料中心GPU

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-05 15:16

‌



AMD (AMD-US) 周二 (4 日) 宣布將提前推出其下一代資料中心 GPU— AMD Instinct MI350 系列。 此舉反映了市場對 AI 計算的強勁需求，以及 AMD 在資料中心市場中持續擴張的雄心。

在周二的第四季度財報電話會議上，AMD 執行長蘇姿丰表示，MI350 將在本季度開始向主要客戶送樣，並將生產出貨時間「加速」到年中。 這與原先預計的 2025 年下半年發布時間相比，有顯著的提前。

‌



蘇姿丰解釋說，MI350 的開發進展超出預期，且客戶需求非常強勁，因此決定提前量產，以增強其相對競爭力。

資料中心營收不及預期

在最新的財報發布後，AMD 的股價出現顯著波動。儘管其第四季財報和營收預期皆優於分析師預期，但執行長蘇姿丰預測資料中心銷售額將會下滑，引發了投資者的擔憂。這一消息導致 AMD 股價在盤後交易中一度下跌約 10%，凸顯了市場對 AMD 在 AI 晶片市場競爭力的疑慮。

AMD 第四季的資料中心營收為 39 億美元，低於市場預期的 41.5 億美元。 由於資料中心部門被視為 AMD 在 AI 領域的主要競爭力指標，這一數據的落差引發了市場對其 AI 晶片業務的擔憂。

蘇姿丰在與分析師的電話會議中表示，本季資料中心銷售額預計將較上季下降約 7%，這與 AMD 整體營收預期下滑的趨勢一致。她雖未對 AI 晶片做出具體預測，但表示 AMD 預計未來幾年銷售額將達到「數百億美元」。

資料中心業務的增長與挑戰

蘇姿丰強調，她認為市場對 AI 計算的需求非常強勁，並且 MI350 將成為資料中心 GPU 業務的催化劑。 她預期隨著未來幾年的發展，資料中心業務的營收將成長至數百億美元。