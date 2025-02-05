〈財報〉AMD Q4獲利營收達標 但資料中心不及預期 盤後挫逾8%
鉅亨網編譯許家華 2025-02-05 07:49
AMD 周二 (4 日) 公佈第四季業績，獲利和營收均高於華爾街預期，但關鍵的數據中心部門表現不如預期，盤後挫逾 8%。
AMD (AMD-US) 周二收高 4.58% 至每股 119.50 美元，但盤後挫約 8.45%，報每股 109.40 美元。
Q1 財測關鍵數據 vs 華爾街預期 (LSEG 查訪共識)
- 營收：71 億美元，上下浮動 3 億美元 vs. 70 億美元
- 毛利率：約為 54%
Q4 (12/28 止) 財報關鍵數據 vs 華爾街預期 (LSEG 查訪共識)
- EPS：調整後為 1.09 美元 vs. 1.08 美元
- 營收：76.6 億美元 vs. 75.3 億美元
- 純益：4.82 億美元 (合每股 29 美分)，低於去年同期的 6.67 億美元 (合每股 41 美分)。
蘇姿丰在財報電話會議上表示，AMD 今年營收將實現「強勁的百分比兩位數增長」以及和 EPS 成長。
各部門 Q4 表現
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部門
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Q4 營收（年增率）
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營收金額
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資料中心
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年增 69%
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38.6 億美元
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客戶營收
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年增 58%
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23 億美元
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遊戲 GPU
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年減 59%
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5.63 億美元
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嵌入式晶片
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年減 13%
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9.23 億美元
AMD 最重要的部門是資料中心晶片銷售業務，由於對人工智慧 GPU 的需求，該業務近幾季一直在成長。
AMD 公布，第四季資料中心營收年增 69% 至 38.6 億美元，其成長是由 Instinct GPU 和 EPYC CPU 的銷售增加所驅動，然而，FactSet 調查的分析師本預測第四季資料中心銷售額達到 41.4 億美元。
全年來看，AMD 資料中心部門營收成長 94%，達到 126 億美元。 AMD 表示，其中 50 億美元的銷售額來自其用於 AI 的 Instinct GPU。
雖然 AMD 遠遠落後於市場領導者輝達 (NVDA-US)，但近年來也發布了具有競爭力的資料中心 GPU，例如 MI300X，已獲一些大型基礎設施買家採用，包括 Meta (META-US) 和亞馬遜(AMZN-US)。
蘇姿丰在財報電話會議上表示：「我們相信，這將使 AMD 走上長期快速成長的軌道，其中，資料中心 AI 特許經營業務將迅速擴張，營收將從 2024 年的 50 多億美元增長至未來幾年的數百億美元。」
AMD 將其用於個人電腦、筆記型電腦和其他個人電腦的晶片歸類為「客戶營收」，該營收年增 58%，達到 23 億美元。 AMD 表示，其桌上型電腦晶片以及筆記型電腦等行動電腦晶片的需求都很強勁。
AMD 是僅次於輝達的第二大遊戲 GPU 生產商。該部門營收下降 59% 至 5.63 億美元。
AMD 另一個小部門「嵌入式晶片」營收年減 13% 至 9.23 億美元。
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