〈財報〉AMD Q4獲利營收達標 但資料中心不及預期 盤後挫逾8%

鉅亨網編譯許家華 2025-02-05 07:49

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AMD 周二 (4 日) 公佈第四季業績，獲利和營收均高於華爾街預期，但關鍵的數據中心部門表現不如預期，盤後挫逾 8%。

AMD (AMD-US) 周二收高 4.58% 至每股 119.50 美元，但盤後挫約 8.45%，報每股 109.40 美元。

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Q1 財測關鍵數據 vs 華爾街預期 (LSEG 查訪共識)

營收：71 億美元，上下浮動 3 億美元 vs. 70 億美元

毛利率：約為 54%

Q4 (12/28 止) 財報關鍵數據 vs 華爾街預期 (LSEG 查訪共識)

EPS：調整後為 1.09 美元 vs. 1.08 美元

營收：76.6 億美元 vs. 75.3 億美元

純益：4.82 億美元 (合每股 29 美分)，低於去年同期的 6.67 億美元 (合每股 41 美分)。

蘇姿丰在財報電話會議上表示，AMD 今年營收將實現「強勁的百分比兩位數增長」以及和 EPS 成長。

各部門 Q4 表現

部門 Q4 營收（年增率） 營收金額 資料中心 年增 69% 38.6 億美元 客戶營收 年增 58% 23 億美元 遊戲 GPU 年減 59% 5.63 億美元 嵌入式晶片 年減 13% 9.23 億美元

AMD 最重要的部門是資料中心晶片銷售業務，由於對人工智慧 GPU 的需求，該業務近幾季一直在成長。

AMD 公布，第四季資料中心營收年增 69% 至 38.6 億美元，其成長是由 Instinct GPU 和 EPYC CPU 的銷售增加所驅動，然而，FactSet 調查的分析師本預測第四季資料中心銷售額達到 41.4 億美元。

全年來看，AMD 資料中心部門營收成長 94%，達到 126 億美元。 AMD 表示，其中 50 億美元的銷售額來自其用於 AI 的 Instinct GPU。

雖然 AMD 遠遠落後於市場領導者輝達 (NVDA-US)，但近年來也發布了具有競爭力的資料中心 GPU，例如 MI300X，已獲一些大型基礎設施買家採用，包括 Meta (META-US) 和亞馬遜(AMZN-US)。

蘇姿丰在財報電話會議上表示：「我們相信，這將使 AMD 走上長期快速成長的軌道，其中，資料中心 AI 特許經營業務將迅速擴張，營收將從 2024 年的 50 多億美元增長至未來幾年的數百億美元。」

AMD 將其用於個人電腦、筆記型電腦和其他個人電腦的晶片歸類為「客戶營收」，該營收年增 58%，達到 23 億美元。 AMD 表示，其桌上型電腦晶片以及筆記型電腦等行動電腦晶片的需求都很強勁。

AMD 是僅次於輝達的第二大遊戲 GPU 生產商。該部門營收下降 59% 至 5.63 億美元。