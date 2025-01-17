技嘉推全新一代BRIX Extreme系列 搭載AMD核心高效AI運算

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-17 15:48

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PC 品牌技嘉 (2376-TW) 今 (17) 日發表其最新一代微型 BRIX Extreme 系列產品 — GB-BER7-8840，搭載 AMD Ryzen™ 7 PRO 8840U 處理器，內建 NPU 神經處理單元，整體 AI 性能高達 38 TOPS (每秒 38 兆次運算)，在生成式 AI 工作表現上提升超過 40%，大幅增強了運算與工作效率。

GB-BER7-8840 搭載 AMD Ryzen™ 7 PRO 8840U，採用先進的 Zen 4 架構，配備 8 核心 16 線程設計，帶來流暢的多工處理與優異的運算能力。其基礎時脈為 3.3 GHz，可透過加速時脈達到 5.1 GHz，無論是日常作業還是高效能運算需求，皆能游刃有餘。

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內建 AMD Ryzen™ AI 引擎，專為加速人工智慧相關工作而設計，能有效處理機器學習推論與邊緣 AI 任務，例如臉部辨識、預測性維護及即時分析，大幅提升效率與處理速度，全面展現卓越效能。此外，支援 DDR5 記憶體技術，不僅大幅加快數據傳輸速度，還可優化能源效率，為用戶帶來更流暢、更高效的運算體驗。

BRIX Extreme 搭載 AMD Radeon™ 780M 顯示卡，採用 AMD 最新 RDNA 3 架構，內建 AMD Radeon™ 顯示核心，不僅提供強大的圖形渲染能力，更支援高效能圖形運算，輕鬆應對計算密集型任務與沉浸式多媒體需求，滿足現代用戶對影像處理與娛樂體驗的高標準。

在影音輸出方面，此系列支援 4 組 4K 顯示輸出，包括 HDMI 2.1、Mini DP 1.4 和 USB Type-C 接口。這樣的設計不僅讓影片播放和影像編輯更加流暢，也讓多螢幕數據分析更高效，完美滿足專業工作者對多螢幕操作的需求，同時帶來卓越的娛樂體驗。