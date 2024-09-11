餐飲剛需旺 多家連鎖業者寫新紀錄 Q4營運續熱

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-11 10:38

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亞洲藏壽司表示，相較過往副餐無法累計抽獎，在手扭蛋促銷檔期，社群討論度極高，同時，目前全台積極展店的效益持續顯現。

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王品說明，8 月由於父親節和七夕周末帶動聚餐熱絡，推升營收動能，「肉次方」、「夏慕尼」、「青花驕」、「享鴨」、「和牛涮」5 大品牌合計共誕生多達 14 家千萬大店；而「尬鍋」、「就饗鐵板燒」、「品田牧場」和「石二鍋」等品牌也持續新展分店。

展望 9 月，目前亞洲藏壽司苗栗首店已開始試營運，目前全台總店數達 58 店，另有海外 3 店，海內外共 61 家門市。

漢來美食則表示，進入 9 月後，今年中秋月餅禮盒熱銷情況更勝以往，除 61000 盒月餅禮盒早在 8 月中完售，後續推出的蛋黃酥旺月禮盒，全數在 8 月底前被訂購一空，兩款總計近 70000 盒將挹注超過 7000 萬的營業額。

而王品瞄準中秋烤肉商機，三大燒肉品牌「肉次方」、「Oh my! 原燒」和「金咕韓式燒肉」中秋節當天訂位已達 90%，零售品牌「王品嚴選」則同步推出中秋烤肉組合，已幾乎售罄，僅剩少數組合，為第三季衝刺營運動能。