search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 近月歐元(ECCON) 大漲0.82%，報1.0375元

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 23:20


截至台北時間04日23:06，近月歐元上漲0.00845點漲幅達0.82%，暫報1.0375點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.78%
  • 近 1 週：-0.66%
  • 近 3 月：-4.06%
  • 近 6 月：-3.30%
  • 今年以來：+0.69%

近月歐元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.28，本日上漲0.33%
  • 美元/挪威克朗相關性0.27，本日上漲0.57%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.27，本日上漲0.82%

近月歐元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/馬來西亞令吉相關性-0.32，本日上漲0.67%
  • 美元/台幣相關性-0.31，本日上漲0.05%
  • 歐元/英鎊相關性-0.25，本日上漲0.15%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
近月歐元1.03870.94%
人民幣/美元0.137893-0.07%
馬來西亞令吉/美元0.224820.72%
美元/台幣32.9850.05%
歐元/美元1.03810.36%
英鎊/美元1.24810.27%

延伸閱讀


Empty