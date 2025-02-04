外匯速報 - 近月歐元(ECCON) 大漲0.82%，報1.0375元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 23:20
截至台北時間04日23:06，近月歐元上漲0.00845點漲幅達0.82%，暫報1.0375點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.78%
- 近 1 週：-0.66%
- 近 3 月：-4.06%
- 近 6 月：-3.30%
- 今年以來：+0.69%
近月歐元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.28，本日上漲0.33%
- 美元/挪威克朗相關性0.27，本日上漲0.57%
- 美元/瑞典克朗相關性0.27，本日上漲0.82%
近月歐元近90天負相關的前3貨幣對
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