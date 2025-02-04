晶技印尼泗水新廠進入投產並有意擴大投資規模

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 在現階段的營運鎖定以 AI 生態系及車用電子應用爲雙主軸，晶技在海外的新增生產基地在 2024 年第四季起陸續投產，其中並以浙江寧波的晶創電子車用頻率元件生產最先投產，晶技主管今 (4) 日指出，晶技在印尼的新設置生產基地已進入投產。