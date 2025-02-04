晶技印尼泗水新廠進入投產並有意擴大投資規模
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-04 17:39
頻率元件廠晶技 (3042-TW) 在現階段的營運鎖定以 AI 生態系及車用電子應用爲雙主軸，晶技在海外的新增生產基地在 2024 年第四季起陸續投產，其中並以浙江寧波的晶創電子車用頻率元件生產最先投產，晶技主管今 (4) 日指出，晶技在印尼的新設置生產基地已進入投產。
晶技因對客戶生產策略的考量，決議以整合集團資源赴印尼泗水投資 2000 萬美元設立新廠，同時，此一新設 海外廠區目前入量產。此一投資案，爲晶技首度跨出兩岸進行真正國際化生產的布局，同時並結合集團內的台興 (3426-TW) 共同參與投資。
同時，晶技除投資完成首座的印尼廠之外，也有意在印尼擴大投資。
目前頻率元件廠在東南亞設廠的有加高 (8182-TW) 在泰國設置兩個廠區。
晶技 2024 全年營收達 126.72 億元，年增 16.79%，2024 年全年自結稅前盈餘 25.86 億元，年增 24.3%，每股稅前盈餘 7.54 元。由於晶技的有效稅率約 18%，法人推估全年每股稅後純益 6.18 元。
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