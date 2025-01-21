〈亞泰法說〉去年Q4淨利創歷史同期新高挹注 2024年EPS達7.29元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-21 16:10

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亞光 (3019-TW) 旗下影像感測模組廠亞泰影像 (4974-TW) 2024 年展現第四季的最強淡季營運表現，除全年營收以 42.93 億元創新高之外，並挹注全年稅後純益以 5.28 億元改寫歷史次高，年增 29%，每股純益達 7.29 元。

亞泰影像今 (21) 日召開線上法說會，公布 2024 年第四季自結獲利，2024 年第四季營收 11.07 億元，毛利率 14.82%，季減 2.13 個百分點，年增 1.65 個百分點，稅後純益 1.38 億元，創歷史同期新高，季增 0.74%，年增 1.35 倍，每股純益 1.91 元。

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亞泰影像 2024 年全年營收 43.93 億元，創新高，毛利率 16.12%，年減 0.19 個百分點，全年稅後純益以 5.28 億元改寫歷史次高，年增 29%，每股純益達 7.29 元。