亞光旗下亞泰影像11月營收創同期新高 全年挑戰42.93億元歷史新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-03 18:35

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亞光 (3019-TW) 集團旗下影像感測模組廠亞泰影像 (4974-TW) 今 (3) 日公布最新營收資訊，2024 年 11 月營收以 4 億元改寫歷史同期新高，月增 6.63%，年增 63.86%，累計 2024 年 1-11 月營收 40.61 億元，已超越去年全年。

亞泰影像對於 2024 年第四季營運仍樂觀，預估將較同期成長 20%。同時，此一有利訂單預估數字，將有助於亞泰影像 2024 全年營收向上挑戰歷史新高。

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亞泰影像生產影像感測模組客戶在全球前五大多功能事務機品牌中即涵蓋四家，吳淑品指出，客戶端手中的商量庫存已在今年第一季完全消化完畢，在需求的引導之下，亞泰在今年第二季起的業績快速走高，第二季營收 10.95 億元，第三季更達 13.35 億元，總體的產能利用率更高達 95-100%，對於 2024 年第四季營運仍樂觀，預估將較同期的 8.11 億元成長約 20%。

依照亞泰影像的此一第四季的營收預估來看，亞泰影像 2024 年有機會攻高到 42.6 億元之上，將有利於挑戰 2022 年創下的 42.93 億元年度歷史高點紀錄。

同時，亞泰影像 2024 年的產能維持在全年 3800 萬套，與上一年相同，產能以緬甸與中國深圳維持 40% 比 60% 配合，2024 年資本支出約 5000 萬元，吳淑品說，即使目前產能很滿，亞泰影像維持以靈活的產能調配運用方式以滿足客戶端的需求，暫時沒有擴充產能的規劃。

亞泰影像 2024 年第三季營收 13.35 億元，毛利率 16.94%，季增 0.99 個百分點，年減 1.67 個百分點，2024 年第三季稅後純益 1.37 億元，與上季持平，年增 25% ，單季每股純益 1.9 元。

亞泰影像 2024 年前三季營收 32.86 億元，毛利率 16.55%，年減 0.7 個百分點，前三季稅後純益 3.9 億元，爲歷史同期次高，年增 11%，每股純益爲 5.38 元。