亞泰影像去年Q4營收創最強淡季 全年營收43.9億元創新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-06 18:48

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亞光 (3019-TW) 旗下影像感測模組廠亞泰影像 (4974-TW) 2024 年 11 月營收以 4 億元改寫歷史同期新高，公司最新營收展現第四季的最強淡季營運表現，今 (6) 日董事長賴以仁於忘年會中表示，亞泰影像 2024 年自結營收約 43.9 億元，創歷史新高。

以此一數字計算，亞泰影像 2024 年 12 月營收約 3.29 億元，年增 43.17%，2024 年第四季營收約 11 億元，年增達 35%，全年營收 43.9 億元創新高，年增 24.04%。

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亞泰影像 2024 年第四季營收約 11 億元，年增 35%，大幅超越公司原預估季營收年增 20% 的幅度。

亞泰影像目前產能每年 3800 萬套，對目前的訂單能見度而言，亞泰影像目前訂單能見度約 2 個月，並隨著客戶需求滾動式調整出貨。

亞泰影像生產影像感測模組客戶在全球前五大多功能事務機品牌中即涵蓋四家，客戶端手中的在去年庫存漸去化後，總體的產能利用率更高達 95-100%。

同時，亞泰影像 2025 年的產能維持在全年 3800 萬套，與上一年相同，產能以緬甸與中國深圳維持 40% 比 60% 配合，2024 年資本支出約 5000 萬元，2025 年資本支出維持此一數字，亞泰影像維持以靈活的產能調配運用方式以滿足客戶端的需求，暫時沒有擴充產能的規劃。

亞泰影像 2024 年前三季營收 32.86 億元，毛利率 16.55%，年減 0.7 個百分點，前三季稅後純益 3.9 億元，爲歷史同期次高，年增 11%，每股純益爲 5.38 元。

除了多功能事務機應用的影像感測模組營收占亞泰影像 2024 年前三季營收逾 90% 之外，亞泰影像與國際大廠合作開發 AOI 工業檢測模組，正式切入紡織布料、太陽能板、車用電池銅箔等 應用，持續開創新的成長動能，並擴展 AOI 產品往多尺寸、多樣性等面向發展。