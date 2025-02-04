三星樂看台灣手機市場 估今年雙位數成長 擴大布局高階手機

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-04 15:07

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台灣三星今 (4) 日召開 Galaxy S25 旗艦預購記者會，總經理陳啓蒙表示，台灣手機市場去年終於止跌，今年市調機構預估成長 5%，三星在完整產品線布局及加大行銷投資下，目標達成雙位數營收成長，去年在 600 美元以上高階市場市占已創下 2015 年以來新高，未來將持續擴大高階市場布局。

針對今年市場展望，陳啓蒙指出，雖然市調機構預估台灣手機市場成長約 5%，但三星看法更為樂觀。去年公司已成功優化產品組合，高階產品（600 美元以上）占比達三成，中階產品（300 至 600 美元）占比提升至四成，入門產品（300 美元以下）降至兩成。

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陳啓蒙表示，去年台灣整體市場終於止跌，意味著即將反彈。三星去年在 600 美元以上高階市場表現優於整體，300 至 600 美元中階產品更達到接近雙位數成長，顯示品牌提升策略奏效，今年將再加碼布局超高階市場，目標擴大 1000 美元以上產品銷售。