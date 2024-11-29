研調：全球摺疊手機Q3出貨首見衰退 龍頭三星年減21%
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-29 12:46
研調機構 Counterpoint Research 最新報告指出，第三季全球摺疊機出貨量首見衰退，較去年同期下滑 1%，主因三星新款 Galaxy Z6 系列表現不如預期，不過小米、Motorola 及 HONOR 出貨量則逆勢成長。
Counterpoint 表示，三星雖憑藉 Z6 系列重返市場龍頭地位，第三季市占率達 56%，但出貨量卻較去年同期大幅下滑 21%。其中書本型 Galaxy Z Fold 6 表現平平，翻蓋型 Galaxy Z Flip 6 的銷售更未能超越前代產品。
Counterpoint Research 指出，三星在中國市場僅有 8% 市占率，遠低於其他地區的 82%，加上中國市場需求快速成長，也影響其全球市占表現；在北美市場面臨 Motorola 推出售價低於 1000 美元的 Razr 系列競爭，西歐則受到 HONOR 輕薄的 Magic V 系列挑戰。
華為在中國市場持續穩定發展，Mate X5 與 Pocket 2 銷量穩定，雖新推出的入門款 Nova Flip 及全球首款三折機 Mate XT 出貨量較低，但預計第四季推出的 Mate X6 可望帶動更多成長。
小米則是今年第三季最大贏家，出貨量年增高達 185%，創下 2021 年第一季進入市場以來新高，全球市占率升至 6%，主要歸功於首款翻蓋摺疊手機 Mix Flip 上市，以及積極布局海外市場策略奏效。
Counterpoint Research 研究總監 Jene Park 表示，摺疊手機市場正從利基邁向主流市場，雖然使用者對摺疊手機滿意度高，但價格仍是普及化主要障礙，廠商若能降低價格門檻，並持續提升技術穩定性與消費者認知，將有助於市場轉型。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Galaxy AI大升級 三星發表全新Galaxy Z系列摺疊手機
- 新戰場！傳音、華為爭相推出三摺疊手機 華為9月率先亮相
- 研調：全球摺疊手機Q2出貨量年增48% HONOR、Motorola挑戰三星地位
- 中韓手機面板戰 中國柔性OLED Q2出貨已超越南韓
上一篇
下一篇