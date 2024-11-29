研調：全球摺疊手機Q3出貨首見衰退 龍頭三星年減21%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-29 12:46

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研調機構 Counterpoint Research 最新報告指出，第三季全球摺疊機出貨量首見衰退，較去年同期下滑 1%，主因三星新款 Galaxy Z6 系列表現不如預期，不過小米、Motorola 及 HONOR 出貨量則逆勢成長。

Counterpoint 表示，三星雖憑藉 Z6 系列重返市場龍頭地位，第三季市占率達 56%，但出貨量卻較去年同期大幅下滑 21%。其中書本型 Galaxy Z Fold 6 表現平平，翻蓋型 Galaxy Z Flip 6 的銷售更未能超越前代產品。

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Counterpoint Research 指出，三星在中國市場僅有 8% 市占率，遠低於其他地區的 82%，加上中國市場需求快速成長，也影響其全球市占表現；在北美市場面臨 Motorola 推出售價低於 1000 美元的 Razr 系列競爭，西歐則受到 HONOR 輕薄的 Magic V 系列挑戰。

華為在中國市場持續穩定發展，Mate X5 與 Pocket 2 銷量穩定，雖新推出的入門款 Nova Flip 及全球首款三折機 Mate XT 出貨量較低，但預計第四季推出的 Mate X6 可望帶動更多成長。

小米則是今年第三季最大贏家，出貨量年增高達 185%，創下 2021 年第一季進入市場以來新高，全球市占率升至 6%，主要歸功於首款翻蓋摺疊手機 Mix Flip 上市，以及積極布局海外市場策略奏效。