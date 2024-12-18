研調：智慧手機用戶數2008年前年複合成長 2% 蘋果2027年將超越三星

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-18 19:18

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研調機構 Counterpoint Research 今（18）日發布最新研究報告指出，全球智慧型手機現有用戶數量預計將以每年約 2% 的複合成長率持續增長至 2028 年，成長動能主要來自新增年輕用戶及功能型手機升級用戶。

在品牌競爭態勢方面，蘋果 (AAPL-US) 預計將於 2027 年底超越三星 (005930-KR) 成為全球最大智慧型手機品牌，其 iOS 用戶數量占比將達到 19%。Counterpoint 分析，高階市場需求提升及產品更長的生命週期，是蘋果用戶數量增長的主要推動力。

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從區域市場來看，北美市場在 2023 年後將趨於穩定，進入成熟階段。歐洲市場在 2024 年消費者信心回升後，銷售開始改善，但由於市場飽和，現有用戶數量增長大致與人口同步。

新興市場方面，中東及非洲地區因低滲透率及經濟成長，用戶數量增速預計將保持在較高水平。而拉丁美洲在中國品牌銷售推動下，滲透率快速提升，其中墨西哥已達到 81%。

在中國品牌表現上，華為在中國市場重新崛起，預計 2026 年後現有用戶數量將緩慢回升。OPPO、vivo 及小米全球總合用戶數量增長率將逐漸下降，2028 年僅達 1%。此外，Google、Infinix、OnePlus 及榮耀（HONOR）等新興品牌仍顯示出強勁的銷售增長動能。

值得注意的是，北美市場銷售量通常高於本地需求，許多旅客因價格較低選擇在美國購買手機，批發商也會將美國的手機出口至杜拜等免稅地區。此外，政府補助的智慧型手機計畫也對市場用戶數量帶來影響。