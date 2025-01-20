台灣2024年平板電腦銷售蘋果iPad 10奪冠 三星Galaxy Tab A9+居亞軍

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-20 15:17

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傑昇通信統計 2024 全年門市平板銷售情況，公布前十大平板熱銷機型，蘋果 iPad 持續稱霸，由價格親民的 iPad 10.9 十代 WiFi（64GB）榮登年度銷售冠軍，旗艦級平板則以 iPad Air 11 M2 WiFi（128GB）獨占鰲頭，安卓最夯平板則是三星 Galaxy Tab A9+ WiFi（128GB）。

隨著消費者對生產力需求的提升，平板不再只是娛樂工具，而是成為兼具工作與學習的利器。全台最大通訊連鎖門市─傑昇通信統計 2024 全年門市平板銷售資料分析，相較去年整體銷售量年增 22%，隨著消費者對平板的生產力需求不斷提升，中高階產品的銷量大幅成長，價格先決的台灣市場，在選擇上也開始以價格略高的中階入門平板靠攏。

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然而看好 AI 產品應用有效改善用戶體驗，因此各大品牌專注於中高階產品研發，以把握 2025 年的換機週期，改變最明顯的就屬蘋果 iPad 產品線的整合；傑昇通信公布的 2024 年度平板銷售排行榜中，iPad 10.9 十代 WiFi（64GB）以其親民的價格和實用的功能，保持領先地位，而連續兩年奪冠的 iPad 10.2 九代 WiFi（64GB）走入歷史，通路早已全數出清，即便有免八千的甜甜價也買不到。

傑昇通信表示，在技術不斷創新和消費需求的催化下，各大品牌不斷推出搭載高規格處理器、大尺寸螢幕、精準觸控筆等配置的新款平板，同時也有不少平板已屆更新週期，一併刺激換機需求；像是蘋果去年 5 月剛推出搭載 M2 晶片的 iPad Air 11 M2 WiFi（128GB），加上配備 11 吋 Liquid Retina 顯示器，效能與前一代相比速度提升近 50%，一推出就獲得果粉青睞。

若只想使用平板的基本功能，千元級平板最熱銷的三星 Galaxy Tab A9+ WiFi（128GB）去庫存化的腳步加速，可得把握最後所剩無幾的數量；以性價比勝出的 OPPO 及小米，則持續加大在入門級平板市場的銷售力度。