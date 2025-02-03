川普關稅戰開打 保瑞生產基地分散可靈活應對政策變動

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-03 10:31

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美國總統川普周六 (1 日) 簽署命令，宣布明 (4) 日起對墨西哥、加拿大及中國的進口商品徵收關稅。對此，保瑞 (6472-TW) 今 (3) 日表示，已對美國最新關稅政策做好準備，藉由全球產能分散布局，可靈活應對政策變動，降低影響。

保瑞指出，公司在亞洲與北美布局多座先進、包裝與物流設施，其中也包括加拿大安大略省密西沙加的生產基地。透過策略性產能與供應鏈配置，能在變動的政經與貿易環境中，持續穩定供應藥品至全球超過 100 個市場。

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此外，保瑞的 CDMO 業務全面採用 FOB(離岸價) 模式，相關稅務由客戶自行負擔，因此關稅調整不影響報價或成本結構，有助鞏固市場競爭力及營運韌性。

保瑞也提到，目前美國銷售業務積極向特殊藥局通路及罕見疾病領域，其中包含取得的小兒癲癇藥品 Vigafyde 口服液，這些新產品大多在歐洲與美國生產，不僅優化產品組合，更是建立符合市場的商業模式。