川普：計劃很快就會對歐盟徵收關稅

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-03 11:40

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美國總統川普周日（2 日）表示，周一將與加拿大、墨西哥就關稅問題進行談話，他還說計劃很快就會對歐盟產品徵收關稅。

川普說，周一上午與加拿大總理杜魯道交談。川普還表示，他與烏克蘭和俄羅斯的對話非常順利。

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美國政府上周六宣布，川普簽署關稅令，對加拿大和墨西哥的進口產品徵收 25% 額外關稅，對加拿大能源資源徵收 10% 關稅，暫定 4 日生效。白宮表示，如果美方遭報復，可能會加大關稅力度。

在美國宣布對加拿大徵稅後，杜魯道在社交媒體表示，他當天會見了加拿大各省省長和內閣，還將與墨西哥總統薛恩鮑姆通話。杜魯道稱，加方不希望出現這種情況，但加拿大已做好準備。

據《路透社》報導，杜魯道隨後召開記者會稱，為了報復美國，加拿大將對價值 1,550 億加元的美國產品徵收 25% 的關稅。其中 300 億加元商品將在 2 月 4 日生效，1,250 億加元商品將在 21 天內生效。

杜魯道還表示，正在考慮幾項非關稅措施，包括涉及關鍵礦產、能源採購和其他夥伴的措施。

同一天，薛恩鮑姆表示，將採取反制措施，她已經指示墨西哥經濟部長埃布拉德啟動「B 計畫」，向美國輸墨產品加徵關稅。

薛恩鮑姆表示：「當我國與其他國家談判時，當我國與其他國家交往時，我國總是昂首挺胸，從不低頭，我們是平等的」。

她強調，墨西哥是一個自由、獨立、自主的國家。墨方有能力因應任何情況。

據《路透社》報導，薛恩鮑姆拒絕美國有關墨國政府與販毒集團結盟的指控，稱這類說法是「造謠中傷」。