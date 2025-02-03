不止川普關稅衝擊！印度盧比貶破87大關創史低 專家：貶勢恐因「這件事」加劇

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-02-03 14:30

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印度盧比兌美元 (USDINR) 匯率今 (3) 日以創紀錄低點開出，貶破 87 盧比大關，一度貶低至 87.29 盧比，貶逾 0.65%，交易商預估盧比將進一步走弱，因為有跡象顯示，印度央行 (RBI) 在新總裁領導下將鬆綁對盧比的控制，周五 (7 日) 也將宣布降息。

美元指數 (DXY) 今日上漲 0.3% 至 109.88，亞洲貨幣兌美元則普遍走弱，離岸人民幣兌美元匯率下跌 0.5% 至 7.35，該貨幣上周貶幅高達 1%。

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澳盛銀行 (ANZ) 預估，盧比兌美元匯今年底恐下探 88.7 盧比大關。

IDFC FIRST Bank 首席經濟學家 Gaura Sen Gupta 說：「過去幾個月，印度央行貨幣管理方式發生變化，盧比貶值速度加快，我們預估貶值壓力將持續存在，因為盧比被高估，加上資本流動速度放緩。」

外匯交易員表示，川普對加墨兩國徵收 25% 的關稅，對中國徵收 10% 的關稅，此舉如同打響全球貿易戰的起身砲。

印度券商 HDFC 外匯研究分析師 Dilip Parmar 說：「如果關稅戰升級，盧比恐進一步走貶。」

CR Forex Advisors 執行董事 Amit Pabari 指出，不斷升級的貿易戰加劇了避選情緒，推動對美元的避險需求，美元指數飆逾 1%，朝 110 大關邁進。

與墨西哥有關聯的印度公司股價今日也都下跌，因美國周二 (4 日) 起將對墨西哥、加拿大輸美商品加徵 25% 關稅，對來自中國商品加徵 10% 關稅。

印度的仿製葯生產商以及在墨西哥有業務的汽車零組件業者股票多數下跌，為印度股市今日早盤主要領跌族群之一。