川普表態課關稅 台積電爆量重挫6% 市值蒸發1.9兆元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-03 12:34
美股春節期間受 DeepSeek 事件影響，紛紛大跌表態，加上川普點名將對台灣晶片課稅，影響台積電 (2330-TW)(TSM-US)ADR 在春節期間下挫超過 6%，今 (3) 日開盤隨即重挫 6%，最低下探 1060 元，失守季線大關，市值蒸發 1.9 兆元、萎縮至新台幣 27.6 兆元。
美國總統川普自上任以來積極實施關稅政策，首波已對加拿大、墨西哥與中國加徵關稅，並預期下一波會對晶片、藥品、鋼、鋁、石油等產品加徵關稅，更多次點名台灣，也讓台積電壟罩在加徵關稅的擔憂。
川普日前發表談話時曾表示，美國的晶片產業都跑到台灣，台灣佔晶片生意的 98%，被外界認為台灣將是下波關稅加徵對象；外資也認為，由於短期川普實施的出口管制和關稅的不確定性相當高，會進一步影響台灣 AI 供應鏈包括台積電的股價走勢。
至於 DeepSeek V3 與 R1 模型，外資認為，DeepSeek V3 與 R1 模型確實創新，但並未顛覆市場，預期會激發更多的模型算法創新，並進一步降低成本，讓市場更快進入商品化階段，算力需求不會下降，坦言市場對該事件的反應過度。
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