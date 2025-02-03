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〈宏碁新春團拜〉川普揮關稅重拳 董座陳俊聖：已啟動供應鏈調整靈活應對

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-03 12:53

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川普揮關稅重拳 董座陳俊聖：已啟動供應鏈調整靈活應對。(鉅亨網記者吳承諦攝)

PC 品牌宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖今（3）日於春節開工記者會表示，川普近期宣布對加拿大、墨西哥加徵 25% 關稅，對中國全面再度加徵 10% 關稅，確實令人「surprise」，宏碁集團短期將以美國存貨應對，長期會以最有利供應鏈配置因應，

陳俊聖分析，此次北美關稅政策令人震驚，主因北美自由貿易協定也是川普簽署，卻在幾年後對兩個鄰國全面性加徵 25% 關稅，需要觀察此政策會持續多久，至於對中國增加 10% 關稅，加上先前部分產品如桌上型電腦已有 25% 關稅，宏碁正在評估因應方案。


陳俊聖強調，宏碁將考量關稅、當地生產價格、物流成本等因素，進行最完整安排。他透露，目前筆記型電腦在中國生產比重超過五成，桌上型電腦已部分轉移至美國境內及東南亞生產。

宏碁提到，短期可運用美國境內庫存因應，長期則不會追求供應鏈「穩定」，而是保持靈活應變能力。陳俊聖也將與歐洲各國主管商討區域戰略，同時與美洲、亞太負責人保持密切聯繫，以因應全球情勢變化。

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