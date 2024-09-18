台PCB產業H1總產值成長6%達3722億元 TPCA：下半年再成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-18 10:51

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2024 年上半年，台灣 PCB 產業受益於 AI 伺服器、衛星通訊、車用電子的強勁需求，以及手機與記憶體市場的溫和復甦，台灣電路板協會指出，2024 年上半年累計海內外總產值為 3722 億新台幣，年增 6%；估全年 8337 億元，全年增長幅度達 8.3%。

台灣電路板協會 (TPCA) 今 (18) 日發布統計指出，2024 年第二季台商 PCB 產值達到 1908 億新台幣，年增 12.7%。2024 年上半年累計台商海內外總產值為 3722 億元，年增 6%。展望 2024 年下半年，隨著 AI、衛星通訊及車用市場的持續發展，預期將維持增長趨勢。全年預計成長 8.3%，海內外總產值達 8,337 億新台幣，重回 8,000 億新台幣關卡。

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不過，TPCA 指出，地緣政治風險、美國大選、中國大陸經濟波動等因素，仍可能對市場帶來挑戰。。

2024 年第二季，台商 PCB 產品市場呈現齊頭成長態勢。載板在經歷五個季度的衰退後，於第二季恢復成長，年增 2.6%，主要受益於手機與記憶體市場的回溫；然而，電腦與網通基建市場的需求仍然疲弱，影響了 ABF 載板的表現。多層板因 AI 伺服器的需求旺盛，年增 13%；HDI 則在 AI 伺服器、低軌衛星及車用電子需求的推動下，成長 21.2%，為第二季增幅最高的產品。軟板和軟硬結合板也因車用及手機市場的復甦，分別成長 12.8% 與 19.0%。

TPCA 指出，在第二季度的台商 PCB 應用市場中，通訊應用市場成長幅度最高，達 32%，主要受益於手機市場回溫和衛星通訊需求增長。手機方面，除了市場回溫外，切入陸系手機品牌的供應鏈亦帶來顯著助力。

衛星通訊方面，隨著衛星營運競爭白熱化，營運商紛紛釋出訂單需求，加速衛星 PCB 業績翻倍成長。電腦應用市場在 AI 伺服器需求和一般伺服器市場回溫的帶動下，成長 11.2%。汽車應用市場受電動車推動，成長 11%。然而，消費性應用市場因經濟不確定性和高通膨的影響，需求疲弱，第二季衰退 14%，成為唯一下滑的 PCB 應用市場。