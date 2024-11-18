TPCA：估2024年陸資PCB產值年增16.6% 全球市占近33%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-18 15:00

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台灣電路板協會 (TPCA) 與工研院產科所發布《2024 中國大陸 PCB 產業動態觀測》。報告指出 2023 年陸資 PCB 產業的全球市占率約為 30.5%，產值達 229.8 億美元，位居全球第二。而 2024 全年，陸資 PCB 產業將快速成長至 267.9 億美元，年增長率達 16.6%，全球市占率將提升至 32.8%

TPCA 指出，2023 年陸資 PCB 產業，產品類別以多層板（39.3%）、HDI 板（27.8%）及軟板（24.2%）為最主要生產類型。應用領域方面，通訊（28.9%）為最大市場，隨後是汽車

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台灣電路板協會 (TPCA) 與工研院產科所發布《2024 中國大陸 PCB 產業動態觀測》。報告指出 2023 年陸資 PCB 產業的全球市占率約為 30.5%，產值達 229.8 億美元，位居全球第二。而 2024 全年，陸資 PCB 產業將快速成長至 267.9 億美元，年增長率達 16.6%，全球市占率將提升至 32.8%

TPCA 指出，2023 年陸資 PCB 產業，產品類別以多層板（39.3%）、HDI 板（27.8%）及軟板（24.2%）為最主要生產類型。應用領域方面，通訊（28.9%）為最大市場，隨後是汽車（26.9%）、電腦（23.8%）及消費性電子（12.1%）。

觀察 2024 年上半年中國大陸上市 PCB 廠表現，雖然營收普遍成長，但毛利率和淨利率下降的企業仍然較多，顯示出在市場擴展過程中，企業面臨較大的獲利壓力。TPCA 指出，整體而言，2024 年上半年毛利率較去年同期下降 0.1 個百分點，淨利率則微增 0.4 個百分點。然而年營收低於 10 億人民幣的小型企業表現相對弱勢，毛利率與淨利率分別下降 0.8 和 1.8 個百分點。相對地，專注於網路通訊、伺服器和汽車市場的企業，在雙利率表現上較為優異。

展望 2024 全年，陸資 PCB 產業將快速成長至 267.9 億美元，年增長率達 16.6%，全球市占率將提升至 32.8%，陸資 PCB 將可能成為全球 PCB 產值最大。隨著 AI 應用普及及新能源車搶市，帶動 AI 伺服器和車用電子相關的 PCB 需求顯著提升，已成為產業成長的重要驅動力。

中國大陸目前仍是全球最大的 PCB 生產基地，TPCA 指出，2023 年全球有 51% 的 PCB 產品在中國大陸生產。但為因應地緣政治變化及全球客戶對供應鏈多元化的需求，陸資 PCB 廠商也加速海外布局，以尋求更大的市場機會。泰國為其首選投資地，主要得益於較為完善的基礎設施、相對成熟的 PCB 供應鏈及投資優惠。同時，泰國作為全球第九大汽車製造基地，加上龐大的內需市場，為陸資 PCB 廠商提供了理想的投資環境，截至 2024 年底，已有 27 家陸 / 港資 PCB 製造商前往泰國投資，將帶動為數可觀的紅色供應鏈陸續赴泰群聚。

同時，為推動半導體產業自主化，中國大陸啟動了第三期「國家大基金」，將 AI 晶片和高頻寬記憶體（HBM）列為核心投資方向。隨著中國大陸推動國產晶片自主化，亦將進一步推升其載板業務的成長。在新能源車領域，中國產製新能源車在全球占比已超過 6 成，政府政策不僅於購車補貼與稅收減免，更進一步要求汽車製造商優先採用本土供應鏈，有助於提升陸資 PCB 廠商的市占率。