〈台幣〉一度爆挫4.76角寫近9年新低價 終守住33元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-03 17:06

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市場憂心美國總統川普對台灣晶片出口拉高關稅，外資今 (3) 日迎來蛇年第一個交易日即迅速逃殺，新台幣盤中一度爆挫 4.76 角，最低見到 33.158 元，創 2016 年 3 月中旬來新低價，終場收在 32.968 元，貶值 2.86 角；市場密切關注 33 元是否為中央銀行接下來的「楊金龍防線」。

新台幣今日以 32.79 元、貶值 1.08 角開出後，盤中貶幅快速加大，最低跌破 33.1 元，高低價差 3.68 角，終場收在 32.968 元，貶值 2.86 角，台北外匯經紀公司成交值暴增至 18.59 億美元。

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觀察主要亞幣，多處在疲軟態勢中，泰銖重挫近 1%，新台幣貶值 0.88%，韓元貶逾 0.7%，星元貶 0.6%，日元貶 0.3% 左右，而人民幣逆勢小幅升值約 0.1%。

川普於 2 月 1 日祭出對加拿大、墨西哥和中國加稅的新措施，更對外稱，將對晶片、石油和天然氣等加徵關稅，時間點可能落在 2 月 18 日左右，令台北股匯市緊張情緒瀰漫。